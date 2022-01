Steelers’ RB Harris, WR Johnson heading to Pro Bowl

Pittsburgh Steelers running back Najee Harris (22) celebrates after scoring a touchdown against the Chicago Bears in the first half of an NFL football game, Monday, Nov. 8, 2021, in Pittsburgh. (AP Photo/Gene J. Puskar)

PITTSBURGH, Pa. (WTAJ) – The Pittsburgh Steelers announced wide receiver Diontae Johnson and rookie running back Najee Harris are going to the Pro Bowl as replacements for Bengals players who are playing in the Super Bowl.

With the Bengals win on Sunday, running back Joe Mixon and rookie wide receiver Ja’Marr Chase are heading to the Super Bowl, so the Steelers duo will replace the Bengals pair.

Johnson and Harris join Cameron Heyward and T.J. Watt on the AFC Pro Bowl roster.

2022 AFC Pro Bowl Roster

Quarterback Justin Herbert, Los Angeles Chargers*

Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs

Lamar Jackson, Baltimore Ravens Running back Jonathan Taylor, Indianapolis Colts*

Nick Chubb, Cleveland Brows

Joe Mixon, Cincinnati Bengals

Najee Harris, Pittsburgh Steelers (replacing Mixon) Wide receiver Tyreek Hill, Kansas City Chiefs*

Ja’Marr Chase, Cincinnati Bengals*

Stefon Diggs, Buffalo Bills

Keenan Allen, Los Angeles Chargers

Diontae Johnson, Pittsburgh Steelers (replacing Chase) Tight end Mark Andrews, Baltimore Ravens*

Travis Kelce, Kansas City Chiefs Offensive tackle Rashawn Slater, Los Angles Charger*

Orlando Brown, Kansas City Chiefs*

Dion Dawkins, Buffalo Bills Offensive guard Quenton Nelson, Indianapolis Colts*

Joel Bitonio, Cleveland Browns*

Wyatt Teller, Cleveland Browns Center Corey Linsley, Los Angeles Chargers*

Ryan Kelly, Indianapolis Colts Fullback Patrick Ricard, Baltimore Ravens Defensive end Myles Garrett, Cleveland Browns*

Maxx Crosby, Las Vegas Raiders*

Trey Hendrickson, Cincinnati Bengals Interior linemen DeForest Buckner, Indianapolis Colts*

Chris Jones, Kansas City Chiefs*

Cameron Heyward, Pittsburgh Steelers Outside linebacker T.J. Watt, Pittsburgh Steelers*

Joey Bosa, Los Angles Chargers*

Matt Judon, New England Patriots

Harold Landry, Tennessee Titans (replacing Bosa) Inside/ middle linebacker Darius Leonard, Indianapolis Colts*

Denzel Perryman, Las Vegas Raiders Cornerback J.C. Jackson, New England Patriots*

Xavien Howard, Miami Dolphins*

Denzel Ward, Cleveland Browns

Kenny Moore II, Indianapolis Colts Free safety Kevin Byard, Tennessee Titans* Strong safety Derwin James, Los Angeles Chargers*

Tyrann Mathieu, Kansas City Chiefs Long snapper Luke Rhodes, Indianapolis Colts* Punter A.J. Cole, Las Vegas Raiders* Placekicker Justin Tucker, Baltimore Ravens Return specialist Devin Duvernay, Baltimore Ravens Special teamer Matthew Slater, New England Patriots *denotes starter

2022 NFC Pro Bowl Roster