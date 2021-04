Over 400k deer brought in during 2020-21 hunting season

Two bucks are seen at Cape Henlopen State Park, in Lewes, Delaware, on November 25, 2020. (Photo by Eva HAMBACH / AFP) (Photo by EVA HAMBACH/AFP via Getty Images)

HARRISBURG, Pa. (WTAJ) — Pennsylvania hunters brought in an estimated 435,180 deer during the 2020-21 hunting season, according to the Pennsylvania Game Commission.

This is the highest overall deer harvest in 15 years. According to the game commission, this year topped the previous hunting season (389,431 deer) by about 12%.

“About a quarter of the state’s deer hunters took a buck in the 2020-21 deer seasons,” David Stainbrook, the Game Commission’s Deer and Elk Section supervisor said. “It’s a trend that hunters have maintained over the past three license years. The fact that we can maintain such high success rates on bucks year after year demonstrates the sustainability of the deer population in Pennsylvania.”

The total for antlerless deer was 260,400, an increase of 15% in comparison to the 2019-20 season (226,191). The 2018-19 harvest was 226,940. The last time the antlerless deer harvest exceeded 2020-21 was in the 2004-05 license year when 284,910 antlerless deer were taken.

TOTAL DEER HARVEST ESTIMATES

Total deer harvest estimates by WMU for 2020-21 (with 2019-20 figures in parentheses) are as follows:

WMU 1A: 9,000 (6,400) antlered, 18,000 (13,200) antlerless;

WMU 1B: 11,700 (8,700) antlered, 17,800 (12,700) antlerless;

WMU 2A: 8,100 (6,900) antlered, 11,800 (9,900) antlerless;

WMU 2B: 6,200 (5,500) antlered, 15,000 (10,400) antlerless;

WMU 2C: 8,400 (9,400) antlered, 15,700 (14,069) antlerless;

WMU 2D: 12,000 (13,000) antlered, 18,700 (18,888) antlerless;

WMU 2E: 6,500 (6,400) antlered, 11,300 (9,473) antlerless;

WMU 2F: 10,700 (9,000) antlered, 10,000 (9,724) antlerless;

WMU 2G: 7,500 (8,100) antlered, 6,800 (6,105) antlerless;

WMU 2H: 2,900 (2,400) antlered, 1,600 (1,100) antlerless;

WMU 3A: 7,000 (5,700) antlered, 6,700 (5,700) antlerless;

WMU 3B: 9,100 (7,600) antlered, 8,500 (10,300) antlerless;

WMU 3C: 10,800 (9,400) antlered, 14,500 (12,800) antlerless;

WMU 3D: 6,200 (6,000) antlered, 6,400 (4,900) antlerless;

WMU 4A: 5,200 (6,000) antlered, 10,800 (7,924) antlerless;

WMU 4B: 5,000 (5,700) antlered, 10,800 (8,285) antlerless;

WMU 4C: 7,000 (7,000) antlered, 8,100 (8,300) antlerless;

WMU 4D: 9,100 (8,700) antlered, 12,300 (10,955) antlerless;

WMU 4E: 8,600 (7,300) antlered, 11,200 (9,500) antlerless;

WMU 5A: 3,500 (3,400) antlered, 6,100 (5,000) antlerless;

WMU 5B: 9,600 (10,200) antlered, 16,400 (15,345) antlerless;

WMU 5C: 8,400 (7,600) antlered, 15,200 (14,427) antlerless;

WMU 5D: 2,200 (2,500) antlered, 6,500 (6,700) antlerless; and

Unknown WMU: 80 (340) antlered, 200 (496) antlerless.

Season-specific 2020-21 deer harvest estimates (with 2019-20 harvest estimates in parentheses) are as follows:

WMU 1A: archery, 4,720 (3,240) antlered, 6,180 (4,320) antlerless; and muzzleloader, 80 (60) antlered, 2,020 (1,680) antlerless.

WMU 1B: archery, 5,160 (3,960) antlered, 4,180 (3,230) antlerless; muzzleloader, 40 (40) antlered, 1,520 (1,170) antlerless.

WMU 2A: archery, 3,540 (3,140) antlered, 3,000 (2,540) antlerless; muzzleloader, 60 (60) antlered, 1,200 (960) antlerless.

WMU 2B: archery, 4,630 (4,150) antlered, 8,470 (5,500) antlerless; muzzleloader, 70 (50) antlered, 830 (700) antlerless.

WMU 2C: archery, 3,860 (4,230) antlered, 3,630 (3,939) antlerless; muzzleloader, 40 (70) antlered, 1,570 (1,854) antlerless.

WMU 2D: archery, 6,080 (5,800) antlered, 3,560 (4,085) antlerless; muzzleloader, 120 (100) antlered, 1,740 (2,701) antlerless.

WMU 2E: archery, 2,660 (2,540) antlered, 2,070 (1,944) antlerless; muzzleloader, 40 (60) antlered, 1,130 (1,252) antlerless.

WMU 2F: archery, 4,100 (3,340) antlered, 2,090 (2,006) antlerless; muzzleloader, 100 (60) antlered, 1,810 (1,534) antlerless.

WMU 2G: archery, 2,470 (2,540) antlered, 1,780 (1,381) antlerless; muzzleloader, 30 (60) antlered, 1,420 (1,321) antlerless.

WMU 2H: archery, 970 (690) antlered, 380 (230­) antlerless; muzzleloader, 30 (10) antlered, 220 (170) antlerless.

WMU 3A: archery, 2,470 (2,080) antlered, 1,630 (1,400) antlerless; muzzleloader, 30 (20) antlered, 980 (800) antlerless.

WMU 3B: archery, 3,470 (3,160) antlered, 2,110 (2,590) antlerless; muzzleloader, 30 (40) antlered, 1,190 (1,710) antlerless.

WMU 3C: archery, 3,570 (3,370) antlered, 3,480 (2,860) antlerless; muzzleloader, 30 (30) antlered, 1,820 (1,740) antlerless.

WMU 3D: archery, 2,670 (2,250) antlered, 2,240 (1,470) antlerless; muzzleloader, 30 (50) antlered, 760 (830) antlerless.

WMU 4A: archery, 1,650 (1,610) antlered, 1,880 (1,696) antlerless; muzzleloader, 50 (90) antlered, 1,120 (1,313) antlerless.

WMU 4B: archery, 2,260 (2,350) antlered, 2,870 (2,551) antlerless; muzzleloader, 40 (50) antlered, 1,030 (1,070) antlerless.

WMU 4C: archery, 3,260 (3,550) antlered, 2,890 (2,960) antlerless; muzzleloader, 40 (50) antlered, 1,010 (1,240) antlerless.

WMU 4D: archery, 3,550 (3,120) antlered, 3,020 (3,287) antlerless; muzzleloader, 50 (80) antlered, 1,280 (1,618) antlerless.

WMU 4E: archery, 3,850 (3,420) antlered, 3,420 (2,750) antlerless; muzzleloader, 50 (80) antlered, 1,280 (1,250) antlerless.

WMU 5A: archery, 1,680 (1,580) antlered, 1,920 (1,880) antlerless; muzzleloader, 20 (20) antlered, 480 (620) antlerless.

WMU 5B: archery, 5,840 (6,420) antlered, 7,730 (7,400) antlerless; muzzleloader, 60 (80) antlered, 1,470 (1,438) antlerless.

WMU 5C: archery, 5,810 (5,330) antlered, 7,410 (7,075) antlerless; muzzleloader, 90 (70) antlered, 990 (1,042) antlerless.

WMU 5D: archery, 1,790 (2,180) antlered, 4,310 (4,460) antlerless; muzzleloader, 10 (20) antlered, 190 (240) antlerless.

Unknown WMU: archery, 70 (140) antlered, 100 (164) antlerless; muzzleloader, 0 (10) antlered, 60 (94) antlerless.