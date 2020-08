PA online ballot applications now available in Spanish

HARRISBURG, Pa. (WTAJ) — Online applications for mail-in and absentee ballots are now available in Spanish, according to Pennsylvania Secretary of State Kathy Boockvar.

Boockvar said that providing applications in Spanish is a vital step to ensuring that the many native Spanish speakers in the commonwealth can participate.

“Language should not be a barrier for eligible Pennsylvanians to exercise their right to vote,” Boockvar said. “These new online ballot applications are just one way that the Department of State is working to make voting easier and more accessible for eligible Pennsylvanians.”

The deadline to apply for an absentee or mail-in ballot in Pennsylvania is Oct. 27 at 5 p.m. The deadline to return a ballot to county election offices is Nov. 3 at 8 p.m.

Voters are urged by the department to apply as early as possible and return their voted ballots to their county election offices in person as soon as they receive them due to the expected volume of mail-in ballots.

Registered voters can also apply for a ballot in person at their county election office. They can vote on the ballot and return it within the same visit.

The applications in Spanish are available here.

En español:

La Secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, anunció hoy que la solicitud por internet de las papeletas de voto por correo y en ausencia del estado de Pensilvania ya están disponibles en español.

“El idioma no debería ser una barrera para que los residentes de Pensilvania que cumplan los requerimientos ejerzan su derecho al voto,” expresó la Secretaria Boockvar. “Estas nuevas solicitudes de papeletas por internet son solo una de las formas en que el Departamento de Estado está trabajando para hacer que la votación sea más fácil y más accesible a los residentes de Pensilvania que cumplan los requerimientos.”

La fecha límite para solicitar una papeleta de voto en ausencia o por correo en Pensilvania es el martes, 27 de octubre del 2020 a las 5 p.m. La fecha límite para devolver una papeleta de voto en ausencia o por correo a las oficinas electorales del condado es 8 p.m. el día de las elecciones, martes, 3 de noviembre.

Debido al volumen de papeletas por correo que se espera, el Departamento le pide a los votantes que presenten su solicitud hoy o lo antes posible y que devuelvan sus papeletas con su voto a la oficina electoral de su condado, en persona o por correo, tan pronto como las reciban.

Los votantes registrados también pueden solicitar en persona una papeleta en la oficina electoral de su condado, ejercer su voto en la papeleta y devolverla, todo en una sola visita.

Las aplicaciones en español están disponibles aquí.